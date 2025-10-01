أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة.. محمد رمضان: أنا نجم مصر والوطن العربي الأول| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن لا يوجد توربينات تعمل حاليا في سد النهضة، مضيفا أن لا يوجد توربين واحد يعمل في السد الإثيوبي.

مستشار الرئيس الفلسطيني: حمـاس أدخلتنا في نفق مظلم منذ 18 عام وعليها أن تسلم كل الأمور

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن لا أحد يستطيع أن يتجاوز الدولة الفلسطينية أو وجود منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن فلسطين هي جوهر كل الحراك السياسي وكل الإتصالات والتحركات.

نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي أعلن خطته لوقف الحرب في غزة، مشيرًا إلى وجود حالة من الاحتفاء بالخطة، لكنه شدد على ضرورة التوقف أمام ما طرحه الرئيس ترامب بالأمس بشأن وقف الحرب في غزة.



أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حركة حماس عليها أن تتخذ قرارًا وطنيًا لوقف الحرب، موضحًا أنه إذا لم توافق على صفقة ترامب في غزة سنعود إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أن ترامب سيدعم نتنياهو في حال رفضت حماس خطته.



رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أن ورقة ترامب بشأن غزة لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.



الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم البدء في فصل الخريف بشكل رسمي وهو فصل انتقالي من الصيف للشتاء .



تحرك عاجل من وزارة الصحة للتعامل مع صفحات بيع الدواء عبر الإنترنت

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بيع الدواء عبر الإنترنت يشكل تحديا على مستوى العالم .



نمبر وان شعاري.. محمد رمضان: أنا نجم مصر والوطن العربي الأول

أكد الفنان محمد رمضان، أنه مواطن مصري بسيط من عائلة بسيطة ولديه حلم كبير ، مضيفا:" أنا واثق في ربنا والقوانين اللي ربنا حطها واتبعت القوانين دي حتى أصبحت نجم مصر الأول ثم نجم الوطن العربي الأول ".