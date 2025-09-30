رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أن ورقة ترامب بشأن غزة لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.



وقال عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامجه “ آخر النهار “ المذاع على قناة ”النهار”: "ورقة ترامب تستبعد السلطة الفلسطينية لحين إتمام الإصلاحات في غزة التي لا يوجد لها إطار زمني محدد في الورقة ".

وتابع: "مازال هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات بشأن ورقة ترامب ".

وأكمل ماجد عبد الفتاح: "وفقا لخطة ترامب سيتم انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من قطاع غزة وسيتم إطلاق سراح 250 سجينا فلسطينيا محكوما عليهم بالمؤبد و1700 سجين ممن تم القبض عليهم بعد أحداث 7 أكتوبر ".

ولفت عبد الفتاح : "لا يوجد أي دور للأمم المتحدة في خطة ترامب للسلام في غزة والجزء الوحيد الذي ذكر فيه الأمم المتحدة هو إدخال المساعدات للقطاع ".