عبدالمنعم سعيد: ما قدمه ترامب أمس أفضل عرض منذ بدء العدوان على غزة

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، أن البديل لما طرحه ترامب هو زيادة للمستوطنات وضم الضفة الغربية، مضيفا أن المرحلة الانتقالية هدفها انقاذ شعب غزة.

واضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدمة برنامج على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما قدمت ترامب أمس هو افضل عرض منذ بدء العدوان في غزة، متابعا أن مصر ستلعب دورا مهما في إعادة إعمار غزة وادخل المساعدات.

وأشار الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إلى أن مصر ستكون شريكا فويا فيما يتعلق بغزة، مستدركا أن لدينا فرصة قوية من أجل وقف المجازر في غزة.

وتابع الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، أن ترامب يريد تحويل وزارة الدفاع إلى وزارة حرب.






