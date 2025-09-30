متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات

أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الموقف الفلسطيني من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستند إلى الرفض القاطع لأي محاولة لتهميش أو استبعاد السلطة الفلسطينية عن إدارة قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، مشددًا على أن هذه المناطق تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا.

وقال دولة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن السلطة الفلسطينية رحبت بالبيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد فيه أن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية هو حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن السلطة أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع كافة الأطراف من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والرهائن، إلى جانب وضع آليات دولية لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف سياسات التهجير والضم، تمهيدًا لتحقيق انسحاب إسرائيلي شامل وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس.

وأضاف المتحدث باسم "فتح" أن الهدف النهائي يظل متمثلًا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل أراضيها.

وفي سياق حديثه، اعتبر دولة أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لموقف حركة حماس، وقال: "لا نعلم حتى الآن كيف سيكون رد حماس، لكن المطلوب منها أن تتحلى بالمسؤولية الوطنية، وأن تتصرف بعقل فلسطيني جامع، لا بمنظور حزبي ضيق، لأن الظرف الراهن يتطلب وحدة وطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".