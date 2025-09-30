عربية النواب تشيد بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة: إنجاز كبير يدعم جهود مصر من أجل السلام

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واصفًا إياها بأنها "إنجاز كبير" يُجسّد الأهداف الحقيقية التي طالما سعت إليها الدولة المصرية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، إن المبادرة والبيان المشترك الصادر عن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية يمثلان تطورًا بالغ الأهمية، لا سيما أن الخطة تتضمن بنودًا محورية، على رأسها وقف إطلاق النار، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتمسك بحل الدولتين، وهي كلها مرتكزات أساسية لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.

وأكد وكيل "عربية النواب" أن الدولة المصرية تضع إنهاء الحرب ووقف القتل كأولوية قصوى، مشددًا على أن ما تم الإعلان عنه يُعد خطوة إيجابية تعكس تغيرًا في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وثمّن محسب ما ورد في الخطة من ضمانات، أبرزها رفض تهجير الشعب الفلسطيني، ورفض ضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرًا هذه البنود اعترافًا غير مسبوق من رئيس أمريكي بحقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة "الضغوط الكبيرة التي مارستها مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي، والدول الكبرى التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين".

واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن التطورات الأخيرة تضع إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الالتزام الكامل بالسلام واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، أو مواجهة عزلة دولية متزايدة، معتبرًا أن السلام هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يضمن استقرار المنطقة وعيش الجميع بأمن وسلام.