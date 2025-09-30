قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
توك شو

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إذا رفضت حماس خطة ترامب سننهى المهمة ونستعيد المحتجزين

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أنه إذا رفضت حماس خطة ترامب سننهى المهمة ونستعيد المحتجزين إما بالطريقة السهلة أو الصعبة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية على الموافقة على خطة السلام  التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والعمل على تنفيذها.

وأوضح المتحدث باسمه، فرحان حق، في بيان، أن "المرحلة الراهنة تتطلب التزام جميع الأطراف بالاتفاق وتطبيقه"، مجددا دعوة جوتيريش إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار".


وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الخطة الجديدة المعروضة على حركة "حماس" تختلف بشكل جوهري عن المقترح الذي سبق أن تم التوافق عليه بين الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك نتيجة تعديلات أدخلها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنسيق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل حماس

