مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إذا رفضت حماس خطة ترامب سننهى المهمة ونستعيد المحتجزين

أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أنه إذا رفضت حماس خطة ترامب سننهى المهمة ونستعيد المحتجزين إما بالطريقة السهلة أو الصعبة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية على الموافقة على خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والعمل على تنفيذها.

وأوضح المتحدث باسمه، فرحان حق، في بيان، أن "المرحلة الراهنة تتطلب التزام جميع الأطراف بالاتفاق وتطبيقه"، مجددا دعوة جوتيريش إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار".



وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الخطة الجديدة المعروضة على حركة "حماس" تختلف بشكل جوهري عن المقترح الذي سبق أن تم التوافق عليه بين الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك نتيجة تعديلات أدخلها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنسيق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.