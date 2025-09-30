بث مباشر| أحمد موسى يكشف مفاجأة عن خطة ترامب لوقف النار في غزة

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

بث مباشر برنامج على مسئوليتي

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

واكد الإعلامي أحمد موسى، أن خطه ترامب تتضمن وجود الاحتلال لقطاع غزة، مشيرا إلى أن تراجع الحديث عن الدولة الفلسطينية اخطر أمر فيما طرحه ترامب.

https://www.youtube.com/live/cjYzWmNFB7U?si=Fz6jksenam1uffsG