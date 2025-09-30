إسلام صادق يكشف عن أول رد فعل للزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق عن اجتماع مع مدرب الزمالك فيريرا بعض هزيمة الفريق امس امام الاهلي في بطولة الدوري الممتاز

وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" الزمالك يعقد جلسة طارئة لحسم مصير فيريرا وسط غضب جماهيري بسبب فشله في ادارة المباريات أخرها تفريطه في الفوز بالقمة ١٣١".

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.