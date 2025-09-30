ياسر ريان يشيد بإدارة الأهلي ويكشف أزمة الزمالك بعد مباراة القمة

علق ياسر ريان، نجم الأهلي الأسبق، على فوز الفريق الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك، التي انتهت بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



شهد اللقاء تقدم الزمالك أولًا من ركلة جزاء عن طريق حسام عبد المجيد، قبل أن يرد الأهلي بهدفي محمود حسن "تريزيجيه" من ركلة جزاء، والبديل حسين الشحات الذي حسم الانتصار.

وقال ريان في تصريحات إذاعية، إن الزمالك أضاع فرصًا كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحه مبكرًا، مؤكدًا أن الفريق الأبيض عانى من تراجع بدني واضح. وانتقد قرار المدير الفني فيريرا بعدم إجراء أي تبديلات رغم معاناة بعض اللاعبين بدنيًا.

وأضاف: "الأهلي أدار المباراة بامتياز، صحيح أن الشوط الأول كان متوسط المستوى من الفريقين، لكن التغييرات منحت الأهلي أفضلية واضحة".

وأشار ريان إلى أن نزول حسين الشحات الاضطراري كان نقطة تحول في اللقاء، لافتًا إلى أن اللاعب استعاد ثقته في نفسه بفضل دعم عماد النحاس، ليصبح الورقة الرابحة التي غيرت مجرى المباراة.

وتابع: "لاعبو الزمالك لا يملكون الثقة الكافية عند مواجهة الأهلي، ورغم أنهم أحيانًا يكونون في حالة أفضل فنيًا وبدنيًا، إلا أن العامل النفسي يظل عائقًا أمامهم".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن المواجهة كانت متكافئة إلى حد كبير، لكن الأهلي تفوق في الأداء والنتيجة، مشيدًا بحسين الشحات الذي وصفه برجل المباراة عن جدارة.