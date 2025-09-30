أهلي بنغازي الليبي يُعلن تشكيل جهازه الفني الجديد بقيادة طارق مصطفى

أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي، اليوم "الثلاثاء"، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طارق مصطفى، وذلك استعدادًا للمباريات المقبلة في الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن الجهاز الفني يتكوّن من أمير عبد العزيز مدربا عامًا للفريق، وعصام عبده مدربًا مساعدًا، وونيس خير مدربًا مساعدًا، ومحمد العقباوي مدربًا لحراس المرمى، ومحمود عبد الرحمن محللًا للأداء، وجورج عدلي مخططًا للأحمال البدنية، وأمين فتح الباب طبيبًا للفريق.

كان نادي أهلي بنغازي الليبي قد أعلن، الأحد الماضي، التعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.