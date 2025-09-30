جلسة مرتقبة بين إدوارد وفيريرا لحسم أسباب تراجع الزمالك

يعقد جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك جلسة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة للحديث معه عن أسباب الخسارة في مباراة القمة، وتراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الحديث عن ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة والعديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، عقب الانتهاء من مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.