كيف تهزم نفسك.. أيمن يونس ينتقد لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الأهلي

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على هزيمة الزمالك أمس أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" مباراه عنوانها كيف تهزم نفسك !!!".

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.