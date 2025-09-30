معندهمش ثقة في نفسهم.. ياسر ريان يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك كانوا يلعبون على التعادل أمام الأهلي وهو سبب رئيسي في الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وقال ريان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لاعبي الزمالك مكانوش مصدقين إنهم أحرزوا هدف أمام الأهلي وأقصى نتيجة كان عايز يحققها الزمالك أمام الأهلي هي التعادل

وأضاف: لاعبي الزمالك لا يمتلكون ثقة في أنفسهم ويتأثرون نفسيا عند مواجهة الأهلي في أي مباراة، على الرغم من أنهم أغلب الأوقات يكونون في حالة فنية وبدنية أفضل من الأهلي .

وتابع: مباراة الأمس كانت متكافئة للفريقين ولكن الأفضلية كانت للاهلي أداء ونتيجة وحسين الشحات رجل المباراة عن جدارة لأنه غير مجرى المباراة، ونزوله بديلا كان خيار أفضل لأنه وراقة رابحة للأهلي تستطيع تغيير مجرى المباراة.