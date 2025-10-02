بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية



قرر المحامي العام لنيابات أكتوبر وقف تنفيذ عقوبة ايداع نجل الفنان محمد رمضان دار رعاية في مشاجرته مع زميله بنادي نيو جيزة.

واستعرضت النيابة طلب تقدم به أحمد الجندي المحامي دفاع نجل الفنان محمد رمضان إلى المحامي العام مرفق به قرار التصالح بين أسرتي الطفلين الذي سبق تقديمه إلى محكمة الطفل، وبعد فحص النيابة للقرار والتأكد من صحة وثائق الشهر العقاري الخاصة بتوكيل التصالح وأوراق التنازل عن القضية قرر المحامي العام لنيابات أكتوبر انقضاء الدعوى بالتصالح وبالتالي وقف تنفيذ العقوبة بإيداع نجل محمد رمضان دار رعاية.

كانت رفضت محكمة الطفل، المنعقدة في مدينة 6 أكتوبر، الاستئناف المقدم من نجل الفنان محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر ضده بإيداعه داخل دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة، غيابيًا لعدم الحضور.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها السابق غيابيًا بإيداع المتهم دار رعاية، قبل أن يتقدّم دفاعه باستئناف على الحكم، لتعود المحكمة يوم 9 سبتمبر وتؤيد القرار.

وشهدت الجلسات الماضية تقدم دفاع الطفل المعتدى عليه من نجل محمد رمضان بإقرار بالصلح إلى هيئة المحكمة.

وتقدم دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان بإقرار التصالح لهيئة المحكمة في واقعة اتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي عليه داخل نادي نيو جيزة، بعدما تصالح الطرفان خلال جلسة ودية.

وحددت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، جلسة 15 مايو الماضى، لنظر القضية ومناقشة نجل محمد رمضان حول الواقعة، إلا أنه تغيب عن حضور الجلسة، حيث أكد دفاعه أن الطفل حالته الصحية لا تسمح بحضوره، بعد إصابته بوعكة صحية فور معرفته بالجلسة.

وقضت المحكمة فى ذات الجلسة بحكم غيابى بإيداع نجل الفنان محمد رمضان فى إحدى دور الرعاية التأديبية.