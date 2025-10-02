خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

ارتفعت معدلات البحث عن طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك من خلال وزارة الإسكان كما أعلنت الحكومة فور تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.

بدء حجز شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

و بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الأربعاء 1 أكتوبر 2025، تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (شقق بديلة للإيجار القديم).

ويستمر تلقي طلبات حجز الوحدات حتى 3 أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

شقق الإسكان الاجتماعي

المنصة الموحدة للتقديم على الوحدات البديلة

يتوفر رابط المنصة الإلكترونية الموحدة ضمن قسم حجز وحدات الإسكان على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مكان تقديم الطلبات

وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

وحدات سكنية و غير سكنية

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:

١-الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

٢- الوحدات غير السكنية : حيث يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

خطوات التقديم على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تمليك وإيجار طويل المدى

وسيتاح للمواطنين التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة لشقق الإيجار القديم، سواء من خلال نظام التمليك أو الإيجار طويل الأجل، بشرط أن تكون الوحدة الجديدة داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وفقًا للتوزيع الجغرافي الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم لحجز شقق الإيجار القديم البديلة

أتاحت وزارة الإسكان طريقتين لتقديم الطلبات لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. التقديم الإلكتروني:

-عبر الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

-إنشاء حساب شخصي.

-رفع المستندات إلكترونيًا.

-متابعة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة.

التقديم الورقي:

من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وملء استمارة التقديم اليدوي وتسليم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لحجز شقة لمستأجري الإيجار القديم

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

- شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.