إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للإصابة في قدمها، بعد سقوطها في ملعب بطولة الـNBA في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس.

ولم تتماسك نادين نجيم، نفسها وسقطت بقوة على الأرض، ما جعلها تُصاب بكدمات في القدم بعد تعثرها أثناء السير في الملعب.

نادين نجيم مع طليقها

في شهر أبريل الماضي، نشرت الفنانة نادين نجيم، عدة صور وفيديوهات لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من احتفالات عيد السعف اليوم الأحد.

وظهرت نادين نجيم، في أول صورة، مع أبناءها (هافن وجيوفاني)، وفي مقطع فيديو قصير، ظهر الأخيران، وهما مع والدهما هادي أسمر، بنفس الملابس والمناسبة والتوقيت.

ظهور نادين نجيم، مع طليقها ووالد ابنائها «هادي أسمر»، فتح بابا للتساؤلات حول حقيقة عودتهما، خاصة أن الفنانة انفصلت عن خطيبها ناريغ نارييكيان، قبل عدة أشهر.

نادين نجيم تنفصل عن خطيبها

في شهر ديسمبر 2024، حسمت النجمة نادين نسيب نجيم، الجدل الدائر حول شائعات عودتها إلى خطيبها السابق ناريك ناربيكيان، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الموضوع، وردّت نادين على هذه الأخبار من خلال سلسلة فيديوهات نشرتها عبر حسابها على سناب شات.

أكدت نادين في حديثها أنها لازالت غير مرتبطة قائلة: “I Am Still Single (لازلت غير مرتبطة)”، ونفت تمامًا كل الأخبار المتداولة حول عودتها لخطيبها السابق، وأضافت: “ما بعرف من وين عم تجي هالأخبار، إذا اثنين أصحاب عم يلتقوا معناتها رجعوا لبعض؟”

وأشارت إلى أن العلاقات قد تنتهي باحترام ودون مشاكل، مؤكدة أن أي نهاية يجب أن تكون نظيفة وناضجة بعيدًا عن الدراما: “اليوم العلاقات بتنتهي باحترام، مش لازم يطلع الواحد من علاقة بطريقة بشعة أو بمشاكل، القرار بيكون بين اثنين ولا أحد بيعرف شو مخبيلنا القدر”.

وعبّرت نادين عن انزعاجها من الأشخاص الذين يتداولون أخبارًا غير دقيقة عن حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها تختبر أحيانًا بعض المقربين عبر إعطائهم أخبارًا مزيفة: “أنا بعطي أخبار Fake لبعض الأشخاص وبشوف مين بيروح يحكي وينشرها، وهيدا لأعرف مين مهتم بحياتي أكتر مني”.

وختمت نادين رسالتها بطمأنة محبيها الذين يتابعون أخبارها بصدق قائلة: “يلي بدوا يعرف شي في يسألني شخصيا حبيت أمام كل العالم ولا شيء عيب وانشالله يتركوا وعلينا أن نتمنى السعادة لأي اثنين وهم الوحيدون الذين يعرفون مصلحتهم وعلينا أن نتمنى السعادة لاي اثنين وما بعرف ليش هالعلاقة الخاصة اخذت هذه الضجة ويلي بدي قولوا انه هلق بفهم ناس بتحبني من قلبها وتاج عراسي من يحبوني بصدق ومافي شي ثاني اكثر من هيك، ويلي الله كاتبوا خير لنا بيصير”.

نشرت نادين هذا الكلام لتضع حدًا للشائعات المنتشرة والمتداولة، مؤكدة التزامها بالصراحة مع جمهورها بعيدًا عن أي تأويلات، واختبارها لمن هو أمين على أسرارها.