قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

نادين نجيم
نادين نجيم
سعيد فراج

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للإصابة في قدمها، بعد سقوطها في ملعب بطولة الـNBA في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس. 

ولم تتماسك نادين نجيم، نفسها وسقطت بقوة على الأرض، ما جعلها تُصاب بكدمات في القدم بعد تعثرها أثناء السير في الملعب. 

نادين نجيم مع طليقها 

في شهر أبريل الماضي، نشرت الفنانة نادين نجيم، عدة صور وفيديوهات لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من احتفالات عيد السعف اليوم الأحد. 

وظهرت نادين نجيم، في أول صورة، مع أبناءها (هافن وجيوفاني)، وفي مقطع فيديو قصير، ظهر الأخيران، وهما مع والدهما هادي أسمر، بنفس الملابس والمناسبة والتوقيت.  

ظهور نادين نجيم، مع طليقها ووالد ابنائها «هادي أسمر»، فتح بابا للتساؤلات حول حقيقة عودتهما، خاصة أن الفنانة انفصلت عن خطيبها ناريغ نارييكيان، قبل عدة أشهر. 

نادين نجيم تنفصل عن خطيبها

في شهر ديسمبر 2024، حسمت النجمة نادين نسيب نجيم، الجدل الدائر حول شائعات عودتها إلى خطيبها السابق ناريك ناربيكيان، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الموضوع، وردّت نادين على هذه الأخبار من خلال سلسلة فيديوهات نشرتها عبر حسابها على سناب شات.

أكدت نادين في حديثها أنها لازالت غير مرتبطة قائلة: “I Am Still Single (لازلت غير مرتبطة)”، ونفت تمامًا كل الأخبار المتداولة حول عودتها لخطيبها السابق، وأضافت: “ما بعرف من وين عم تجي هالأخبار، إذا اثنين أصحاب عم يلتقوا معناتها رجعوا لبعض؟”

وأشارت إلى أن العلاقات قد تنتهي باحترام ودون مشاكل، مؤكدة أن أي نهاية يجب أن تكون نظيفة وناضجة بعيدًا عن الدراما: “اليوم العلاقات بتنتهي باحترام، مش لازم يطلع الواحد من علاقة بطريقة بشعة أو بمشاكل، القرار بيكون بين اثنين ولا أحد بيعرف شو مخبيلنا القدر”.

وعبّرت نادين عن انزعاجها من الأشخاص الذين يتداولون أخبارًا غير دقيقة عن حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها تختبر أحيانًا بعض المقربين عبر إعطائهم أخبارًا مزيفة: “أنا بعطي أخبار Fake لبعض الأشخاص وبشوف مين بيروح يحكي وينشرها، وهيدا لأعرف مين مهتم بحياتي أكتر مني”.

وختمت نادين رسالتها بطمأنة محبيها الذين يتابعون أخبارها بصدق قائلة: “يلي بدوا يعرف شي في يسألني شخصيا حبيت أمام كل العالم  ولا شيء عيب وانشالله يتركوا وعلينا أن نتمنى السعادة لأي اثنين وهم الوحيدون الذين يعرفون مصلحتهم وعلينا أن نتمنى السعادة لاي اثنين وما بعرف ليش هالعلاقة الخاصة اخذت هذه الضجة ويلي بدي قولوا  انه هلق بفهم ناس بتحبني من قلبها وتاج عراسي من يحبوني بصدق ومافي شي ثاني اكثر من هيك، ويلي الله كاتبوا خير لنا بيصير”.

نشرت  نادين هذا الكلام لتضع حدًا للشائعات المنتشرة والمتداولة، مؤكدة التزامها بالصراحة مع جمهورها بعيدًا عن أي تأويلات، واختبارها لمن هو أمين على أسرارها.

نادين نسيب نجيم نادين نجيم الإمارات أبو ظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

قرار بشأن 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

ارشيفية

حبس شخص يدير محطة بث تليفزيونى بالقليوبية

بوسي الأسد

بتهمة نشر الفسق.. استمرار حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يوما

بالصور

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد