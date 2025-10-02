في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

فى ظل التقلبات الجوية التى نعيشها حاليا يجب الاهتمام بطرق تقوية المناعة للوقاية من نزلات البرد والأمراض المختلفة.

نكشف أشهر 10 أطعمة تقوي جهاز المناعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ brownhealth".



التوت

التوت غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمنحك الطاقة التي تحتاجها ويقوي المناعة ويحمى من عدد كبير من الأمراض



زيت السمك

بعض أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، وبالتالى فهى تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء، المسؤولة عن محاربة الأمراض وتقوي المناعة ومفيدة للقلب والدماغ.



الخضروات الورقية

تُعرف الخضروات الداكنة، مثل السبانخ والكرنب واللفت، بغناها بفيتامين سي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، وكلها تُساعد في مكافحة العدوى كما أنها مفيدة للقلب والدماغ والأمعاء.



المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز، بالإضافة إلى بذور مثل دوار الشمس، على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل ب6، والمغنيسيوم، والفوسفور، والسيلينيوم التي تساعد على تنظيم جهاز المناعة والحفاظ عليه.



التوابل والأعشاب

تضيف نكهة مميزة على طعامك، يُعد الثوم والزنجبيل والكركم من التوابل القديمة التي لطالما اعتُبرت ذات خصائص مُعززة للمناعة ومحاربة العدوى لذا، لا تتردد في إضافة نكهة مميزة إلى أطباقك.



الحمضيات

تحتوي معظم الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون الحامض والليمون الأخضر، على نسب عالية من فيتامين سي، الذى يُساعد في محاربة العدوى عن طريق زيادة خلايا الدم البيضاء وسواءً تناولتها كاملةً أو أضفت عصيرها إلى طعامك.



الدواجن

حساء الدجاج مفيدٌ لأكثر من مجرد صحة نفسية والدواجن غنيةٌ بفيتامين ب6، الذي يُقلل الالتهابات وهو ضروريٌّ لتكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة، وبالزنك الذي يزيد إنتاج خلايا الدم البيضاء لذا، لا تنتظر حتى تُصاب بنزلة برد لتستمتع بوعاء دافئ من هذا الطعام اللذيذ المُريح.



الخضروات ذات الألوان الزاهية

بينما نعتبر الحمضيات مصدرًا لفيتامين سي، إلا أن الخضروات ذات الألوان الزاهية، مثل الفلفل الأحمر، تحتوي على مستويات أعلى منه كما أن البيتا كاروتين الموجود في الجزر مفيد لجهاز المناعة، بالإضافة إلى صحة العينين والبشرة.



الزبادي

هذا الطعام المُخمّر، بما يحتويه من "بكتيريا حية ونشطة" وفيتامين د، يُحفّز المناعة ويساعد فى مكافحة الأمراض و لكن ابحث عن أنواع خالية من السكر المُضاف، وحلّها طبيعيًا بالعسل أو الفاكهة .



زيت الزيتون

يُعدّ زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المتوسطي، وهو دهون صحية مفيدة للقلب والدماغ كما يُعزز جهاز المناعة بفضل قدرته على تقليل الالتهابات في الجسم.

