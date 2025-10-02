قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
اسماء محمد

فى ظل التقلبات الجوية التى نعيشها حاليا يجب الاهتمام بطرق تقوية المناعة للوقاية من نزلات البرد والأمراض المختلفة.

نكشف أشهر 10 أطعمة تقوي جهاز المناعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ brownhealth". 
 

التوت 

التوت غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمنحك الطاقة التي تحتاجها ويقوي المناعة ويحمى من عدد كبير من الأمراض


زيت السمك

بعض أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، وبالتالى فهى تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء، المسؤولة عن محاربة الأمراض وتقوي المناعة ومفيدة للقلب والدماغ.

مكملات غذائية غنية بزيت السمك


الخضروات الورقية

 

تُعرف الخضروات الداكنة، مثل السبانخ والكرنب واللفت، بغناها بفيتامين سي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، وكلها تُساعد في مكافحة العدوى كما أنها مفيدة للقلب والدماغ والأمعاء.
 

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

المكسرات والبذور

 

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز، بالإضافة إلى بذور مثل دوار الشمس، على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل ب6، والمغنيسيوم، والفوسفور، والسيلينيوم التي تساعد على تنظيم جهاز المناعة والحفاظ عليه.


التوابل والأعشاب

 

تضيف نكهة مميزة على طعامك، يُعد الثوم والزنجبيل والكركم من التوابل القديمة التي لطالما اعتُبرت ذات خصائص مُعززة للمناعة ومحاربة العدوى لذا، لا تتردد في إضافة نكهة مميزة إلى أطباقك. 


الحمضيات

 

 تحتوي معظم الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون الحامض والليمون الأخضر، على نسب عالية من فيتامين سي، الذى يُساعد في محاربة العدوى عن طريق زيادة خلايا الدم البيضاء وسواءً تناولتها كاملةً أو أضفت عصيرها إلى طعامك.


الدواجن

 

حساء الدجاج مفيدٌ لأكثر من مجرد صحة نفسية والدواجن غنيةٌ بفيتامين ب6، الذي يُقلل الالتهابات وهو ضروريٌّ لتكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة، وبالزنك الذي يزيد إنتاج خلايا الدم البيضاء لذا، لا تنتظر حتى تُصاب بنزلة برد لتستمتع بوعاء دافئ من هذا الطعام اللذيذ المُريح. 


الخضروات ذات الألوان الزاهية

 بينما نعتبر الحمضيات مصدرًا لفيتامين سي، إلا أن الخضروات ذات الألوان الزاهية، مثل الفلفل الأحمر، تحتوي على مستويات أعلى منه كما أن البيتا كاروتين الموجود في الجزر مفيد لجهاز المناعة، بالإضافة إلى صحة العينين والبشرة.


الزبادي

هذا الطعام المُخمّر، بما يحتويه من "بكتيريا حية ونشطة" وفيتامين د، يُحفّز المناعة ويساعد فى مكافحة الأمراض و لكن ابحث عن أنواع خالية من السكر المُضاف، وحلّها طبيعيًا بالعسل أو الفاكهة .

طريقة تحضير الزبادي البلدي


زيت الزيتون

 

يُعدّ زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المتوسطي، وهو دهون صحية مفيدة للقلب والدماغ كما يُعزز جهاز المناعة بفضل قدرته على تقليل الالتهابات في الجسم.
 

جهاز المناعة المناعة أطعمة تقوى المناعة التقلبات الجوية

