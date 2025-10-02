تكريم هالة صدقي وعبد العزيز مخيون واسم لطفي لبيب في مهرجان المونودراما

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، افتتحت الدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، مساء يوم الخميس 2 أكتوبر، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وشهد حفل الافتتاح تكريم كوكبة من الفنانين، تقديرا لما قدموه من عطاء فني مشرف ومتميز طوال الأعوام الماضية وهم : الفنان الكبير عبد العزيز مخيون (مصر)، النجمة هالة صدقي (مصر)، اسم الفنان القدير لطفي لبيب (مصر) الذي عرض له فيلم تسجيلي بعنوان "الجوكر" يتحدث عن حياته ومشواره الفني، وتسلم التكريم ابنته مرستين .

كما كرم المهرجان اسم الفنان القدير عبد العزيز الحداد (الكويت)، وتسلم التكريم الفنان الكويتي نصار النصار، واسم المخرج أنور الشعافي (تونس)، وتسلم التكريم السيدة ضحى الشويخ المستشار الثقافي التونسي، وذلك اعترافا وتقديرا لمسيرتهم ورحلتهم الفنية الثرية .

من جانبه، رحب الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان بالسادة الحضور، ووجه الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لرعايته للمهرجان، كما وجه الشكر لكل قطاعات الوزارة التى دعمت وساندت المهرجان، حتى تخرج الدورة الثامنة له إلى النور، لافتا إلى أن المهرجان أصبح نافذة فنية وثقافية هامة، ينتظرها بشغف الجمهور العربي والأجنبي كل عام .

عرضت رسالة فيديو لسيمون بروك نجل الفنان الراحل بيتر بروك، الذى كان من المقرر حضوره احتفال المهرجان بمئوية عبقري المسرح "بيتر بروك" ولكن لظروف قهرية منعته من الحضور، أرسل رسالة فيديو وجه فيها الشكر للدكتور أسامة رؤوف ولكل القائمين على مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما .

حضر حفل الافتتاح الفنان أحمد وفيق (من الهيئة العليا للمهرجان )، وأعضاء لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية : " الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي - مصر، المخرج إبراهيم القحومي - الإمارات، الكاتب فهد ردة الحارثي - السعودية، الفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا"، واعضاء لجنة مسابقة التأليف : "الدكتور محمود سعيد (مصر)، الدكتورة رحيمة الجابري (سلطنة عمان)، الكاتب منير راضي (العراق)"، وأعضاء لجنة المشاهدة والاختيار : " الدكتورة رانيا ابراهيم، المخرج محمد حجاج"

كما شرف المهرجان بحضور كوكبة من الفنانين منهم الفنانة عايدة فهمي والفنانة فاطمة الكاشف، والفنان خالد عبد السلام، والفنان إميل شوقي، وعدد كبير من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بعروضها المسرحية فى الدورة الثامنة للمهرجان، ومنهم وفود من دول "ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، السودان " .

وعقب التكريمات قدم العرض المسرحي الفلسطيني "هبوط مؤقت" على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، كما عرض على مسرح مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي الأسباني "ميدياترينو"، وقد قدمت الحفل الفنانة اللبنانية مروة قرعوني .

يشارك فى المهرجان بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا فى كل منصاته، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية، الأولى ماستر كلاس فى السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ فى المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت .

وضمن فعاليات المهرجان للإحتفاء بمئوية ميلاد عبقري المسرح "بيتر بروك"، تقام ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتحدث فيها كلا من : الكاتب السعودي الكبير فهد الحارثي، المخرج المصري الكبير عصام السيد، بالإضافة إلى كوكبة أخرى من المتحدثين الأجانب، ويدير الندوة الدكتور محمود سعيد .

كما تضم هذه الدورة ثلاث منصات وهى : "أيام القاهرة لمونودراما الشاشة" وتقام بسينما الهناجر، "أيام القاهرة للحكواتي" وتقدم يومى الجمعة والأحد 3 و 5 أكتوبر على مسرح قبة الغوري، "أيام القاهرة لمونودراما الصعيد" وتشمل بعض العروض التى يقدمها شباب الصعيد بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية .