قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال متوسط يضرب أصفهان الإيرانية دون وقوع خسائر
بلينكن: خطة ترامب بشأن غزة مستوحاة من مقترحات سابقة لإدارة بايدن
جدار جوي ضد المسيرات.. خطة أوروبية لحماية سماء القارة
انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج.. وحركة القطارات تعود لطبيعتها
عباس شراقي: غياب التنسيق بين إثيوبيا ودول المصب جريمة مائية
سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها .. داوم عليهما حتى مغرب الشمس
تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب قبل إعلان موعد الترشح
مصـرع فتاة وإصابة والدتها وجدتها في إنهيار عقار قديم بالإسكندرية
إحداهما تقل 100 صحفي.. انطلاق موجة جديدة من سفن أسطول الصمود لكسر حصار غزة
معروف للزمالك والمحلة.. حكام مباريات السبت في الجولة العاشرة من الدوري
بوتين يلوّح بضرب محطات أوكرانيا النووية ويحذر الغرب من "اللعب بالنار"
بوتين يحذر واشنطن: تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" يقود إلى تصعيد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل.. الكيف وخرج ولم يعد يظلان حاضرين وسط الجمهور

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
يحيى الفخراني: دلال عبد العزيز تركت مسرحيتها معي بسبب سمير غانم
كشف الفنان يحيى الفخراني، عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل سمير غانم، مؤكدًا أنه كان إنسانًا نقيًا وصاحب روح فريدة في الكوميديا، وقال إنه كان يضحك بشدة أثناء العمل معه على المسرح، حيث كان سمير دائمًا يفاجئه بمواقف طريفة، حتى إن الفنانة دلال عبد العزيز تركت إحدى مسرحياتها معه لتشارك الفخراني في عمل مسرحي.

يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر
كشف الفنان يحيى الفخراني، عن كواليس صداقته وتعاونه الفني مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا أنه يحتل مكانة فريدة في قلبه نظرًا لأنهما بدءا مشوارهما معًا، وأنه كان صاحب موهبة استثنائية عرف الجمهور بهما، مشيرًا إلى أن شغف عكاشة بدمج السياسة بالحياة الاجتماعية جعله يشعر أن مسلسل ليالي الحلمية سيكون له مكانة خاصة لدى المشاهدين.

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل
أكد الفنان يحيى الفخراني، أن العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل، مشيرًا إلى أنه تعاون مع بعض المخرجين الذين لم يرتح للعمل معهم، فقرر عدم تكرار التجربة، بينما كان يستمتع بالعمل مع المخرج الراحل محمد خان والكاتب عاصم توفيق، حيث كان يشعر بروح الفريق.

يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن فيلم الكيف الذي مر على إنتاجه 40 عامًا وفيلم خرج ولم يعد سيظلوا حاضرين وسط الجمهور لما يحملوه من رسالة فنية قوية، مشيرًا إلى أن الكيف جماهيري وهو عُرض عليه المخدرات لكن هو لا يحب المخدرات، مؤكدًا أن الوقوع في الإدمان غالبًا ما يرتبط بالخوف من مواجهة الواقع.

يحيى الفخراني: لطفي لبيب أبرز الأسماء التي أثرت في المسرح المصري
أكد الفنان الكبير يحيى الفخراني، على أن الفنان لطفي لبيب واحد من أبرز الأسماء التي أثرت في المسرح المصري، مشيرًا إلى أنه قدّم دور "البهلول" بشكل متميز، وأن المسرح يضم العديد من النجوم الذين يجب الاستفادة من تجاربهم.

يحيى الفخراني: انتقاد الممثل المصري بعدم إجادته الفصحى غير صحيحة
قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن الانتقادات الموجهة للممثل المصري بشأن عدم إجادته للغة العربية الفصحى غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الفنان المصري قادر على التحدث بها بطلاقة إذا التزم بالتدريب والحرص على التفاصيل.

يحيى الفخراني: العلاقة الأسرية هي سر عشقي للملك لير.. المصريين بيلمحوا "الافيه"
قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن سر تعلقه بمسرحية الملك لير هو ما تحمله من عمق إنساني قائم على العلاقة الأسرية، مؤكدًا أنه يستعد لتجسيد الدور في كل مرة بنفس الشغف والإحساس، لأنه لا يعرف ردود أفعال الجمهور مسبقًا، مشيرًا إلى أن العمل يحتوي على جانب كوميدي يجعل اندماج الفنان مع الشخصية أمرًا ضروريًا.

يحيى الفخراني دلال عبد العزيز ليالي الحلمية مسلسل ليالي الحلمية الكيف لطفي لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

ترشيحاتنا

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل.. الكيف وخرج ولم يعد يظلان حاضرين وسط الجمهور

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: دلال عبد العزيز تركت مسرحيتها معي بسبب سمير غانم

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد