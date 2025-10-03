يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل.. الكيف وخرج ولم يعد يظلان حاضرين وسط الجمهور

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

يحيى الفخراني: دلال عبد العزيز تركت مسرحيتها معي بسبب سمير غانم

كشف الفنان يحيى الفخراني، عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل سمير غانم، مؤكدًا أنه كان إنسانًا نقيًا وصاحب روح فريدة في الكوميديا، وقال إنه كان يضحك بشدة أثناء العمل معه على المسرح، حيث كان سمير دائمًا يفاجئه بمواقف طريفة، حتى إن الفنانة دلال عبد العزيز تركت إحدى مسرحياتها معه لتشارك الفخراني في عمل مسرحي.

يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر

كشف الفنان يحيى الفخراني، عن كواليس صداقته وتعاونه الفني مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا أنه يحتل مكانة فريدة في قلبه نظرًا لأنهما بدءا مشوارهما معًا، وأنه كان صاحب موهبة استثنائية عرف الجمهور بهما، مشيرًا إلى أن شغف عكاشة بدمج السياسة بالحياة الاجتماعية جعله يشعر أن مسلسل ليالي الحلمية سيكون له مكانة خاصة لدى المشاهدين.

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل

أكد الفنان يحيى الفخراني، أن العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل، مشيرًا إلى أنه تعاون مع بعض المخرجين الذين لم يرتح للعمل معهم، فقرر عدم تكرار التجربة، بينما كان يستمتع بالعمل مع المخرج الراحل محمد خان والكاتب عاصم توفيق، حيث كان يشعر بروح الفريق.

يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن فيلم الكيف الذي مر على إنتاجه 40 عامًا وفيلم خرج ولم يعد سيظلوا حاضرين وسط الجمهور لما يحملوه من رسالة فنية قوية، مشيرًا إلى أن الكيف جماهيري وهو عُرض عليه المخدرات لكن هو لا يحب المخدرات، مؤكدًا أن الوقوع في الإدمان غالبًا ما يرتبط بالخوف من مواجهة الواقع.

يحيى الفخراني: لطفي لبيب أبرز الأسماء التي أثرت في المسرح المصري

أكد الفنان الكبير يحيى الفخراني، على أن الفنان لطفي لبيب واحد من أبرز الأسماء التي أثرت في المسرح المصري، مشيرًا إلى أنه قدّم دور "البهلول" بشكل متميز، وأن المسرح يضم العديد من النجوم الذين يجب الاستفادة من تجاربهم.

يحيى الفخراني: انتقاد الممثل المصري بعدم إجادته الفصحى غير صحيحة

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن الانتقادات الموجهة للممثل المصري بشأن عدم إجادته للغة العربية الفصحى غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الفنان المصري قادر على التحدث بها بطلاقة إذا التزم بالتدريب والحرص على التفاصيل.

يحيى الفخراني: العلاقة الأسرية هي سر عشقي للملك لير.. المصريين بيلمحوا "الافيه"

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن سر تعلقه بمسرحية الملك لير هو ما تحمله من عمق إنساني قائم على العلاقة الأسرية، مؤكدًا أنه يستعد لتجسيد الدور في كل مرة بنفس الشغف والإحساس، لأنه لا يعرف ردود أفعال الجمهور مسبقًا، مشيرًا إلى أن العمل يحتوي على جانب كوميدي يجعل اندماج الفنان مع الشخصية أمرًا ضروريًا.