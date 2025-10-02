يحيى الفخراني: العلاقة الأسرية هي سر عشقي للملك لير.. المصريين بيلمحوا "الافيه"

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن سر تعلقه بمسرحية الملك لير هو ما تحمله من عمق إنساني قائم على العلاقة الأسرية، مؤكدًا أنه يستعد لتجسيد الدور في كل مرة بنفس الشغف والإحساس، لأنه لا يعرف ردود أفعال الجمهور مسبقًا، مشيرًا إلى أن العمل يحتوي على جانب كوميدي يجعل اندماج الفنان مع الشخصية أمرًا ضروريًا.

التفاصيل والإفيهات

وأضاف يحيى الفخراني، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، أن المتذوق للفن هو جمهوره الحقيقي، مؤكدًا أن المصريين بطبيعتهم شعب ذواق و"لماح" يلتقط التفاصيل والإفيهات بسهولة، موضحًا أنه لا يؤمن بالتصنيفات أو بالنخبة بقدر إيمانه بالجمهور العادي الذي يقدر العمل الفني.

وأشار يحيى الفخراني، إلى أن أحد أهم معايير نجاح العرض بالنسبة له هو حب الأطفال للعمل واستمتاعهم به، لأنهم لا يجاملون، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تقديم أفضل ما لديه بعيدًا عن السعي وراء نجاح جماهيري مؤقت، وأن النجاح الحقيقي يكمن في أن يحبه كل الجمهور على اختلاف فئاته.