الشرع يفجر مفاجأة: إسرائيل نادمة على سقوط نظام الأسد
أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور
أحمد موسى: شرم الشيخ تتميز بحركة سياحية نشطة وفنادق مكتظة بالسائحين
كنت أعلم انه سيفعلها.. رسالة مؤثرة من يعقوب السعدي لـ الخطيب
أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
أوركيد سامي

حرص الفنان القدير فاروق فلوكس علي حضور مسرحية الملك لير بطولة يحيي الفخراني و التي تعرض علي خشبة المسرح القومي.


قالت  يسر فلوكس ابنة الفنان فاروق فلوكس لصدي البلد:  شاهدنا أمس مسرحية الملك لير للنجم يحيي الفخراني مسرحية رائعة و جميلة.


مسرحية "الملك لير" من مؤلفات شكسبير، وتدور أحداثها حول  الملك لير الذي قرر توزيع ممتلكاته على بناته الثلاث، ومع اختلاف المواقف استولت كل واحدة على ممتلكاته دون مراعاة لشيخوخته.

ورغم تواجده العام الماضي بمسلسل "عتبات البهجة" فضل الفنان يحيى الفخراني عدم التواجد في موسم رمضان 2025، ولم يعلن عن أي مشروعات فنية جديدة.

وشارك في بطولة عتبات البهجة كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

