أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور

حرص الفنان القدير فاروق فلوكس علي حضور مسرحية الملك لير بطولة يحيي الفخراني و التي تعرض علي خشبة المسرح القومي.



قالت يسر فلوكس ابنة الفنان فاروق فلوكس لصدي البلد: شاهدنا أمس مسرحية الملك لير للنجم يحيي الفخراني مسرحية رائعة و جميلة.



مسرحية "الملك لير" من مؤلفات شكسبير، وتدور أحداثها حول الملك لير الذي قرر توزيع ممتلكاته على بناته الثلاث، ومع اختلاف المواقف استولت كل واحدة على ممتلكاته دون مراعاة لشيخوخته.

ورغم تواجده العام الماضي بمسلسل "عتبات البهجة" فضل الفنان يحيى الفخراني عدم التواجد في موسم رمضان 2025، ولم يعلن عن أي مشروعات فنية جديدة.

وشارك في بطولة عتبات البهجة كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.