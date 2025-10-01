غداً.. يحيى الفخراني في ضيافة شريف عامر من المسرح القومي

يحل النجم الكبير يحيى الفخراني ضيفا على برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر على شاشة قناة "mbc مصر" غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء.



ويكشف الفنان يحيى الفخراني كواليس وأسرار في مسيرتة الفنية تذاع لأول مرة على الشاشة الصغيرة، وسر تمسكه بمسرحية "الملك لير"، كما يتطرق إلى أبرز أعماله الفنية العالقة فى أذهان الجماهير وعلاقته بمشاهير ورموز الفن على مدى السنوات الطويلة الماضية.

ويفصح خلال المقابلة عن أبرز مواقفه السياسية وكيف أبرزها فى أعماله الفنية طوال رحلة العطاء فى السينما والدراما والمسرح وموقفه من الكثير من القضايا السياسية على مدار الأزمنة الماضية

وخلال الحوار، الملئ بالمفاجآت والكواليس والأسرار، يتحدث النجم الكبير عن سر انجذابه إلى المسرح ونظرته لنجوم الفن فى الجيل الحالي وأعماله المستقبلية.