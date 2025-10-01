قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس وزراء باكستان: خطة ترامب لإنهاء الحرب ليست الوثيقة التي اتفقنا عليها
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال
فيضانات السودان.. إجلاء أكثر من 500 أسرة سودانية والري تطلق الإنذار الأحمر
محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين
عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة
وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يبدأ عرضه غداً.. أحمد فهمي: مسلسل «ابن النادي» مليء بالمفاجآت وأفضل أعمال الموسم الواحد

ابن النادي
ابن النادي

في ثاني بطولاته عبر "شاهد" يُطل النجم أحمد فهمي في مُسلسل "إبن النادي" ضمن أعمال شاهد الأصلية، والذي يبدأ عرضه في الثاني من أكتوبر بمُعدل حلقتين أسبوعيًا.


 عُمر شاب مدلّل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.
 
أحمد فهمي

أشار النجم أحمد فهمي إلمرأن فكرة العمل جاءت من المنتج طارق الجنايني بعد نجاح مُسلسل "سفاح الجيزة"، وأشار إلي أنه قرر منذ فترة أن يخوض تجارب غير كوميدية في الأعمال القصيرة التي يتم تقديمها خارج رمضان، ولكنه بعد أن قرأ المُعالجة وافق على تقديم العمل لأنه يجمع بين أنماط وأفكار مُختلفة بالرغم من أن الإطار العام هو كرة القدم، ولكن هناك الكثير من الأحداث والمُفاجآت والخطوط الدرامية المتنوعة التي جذبته للعمل،.

وأوضح أحمد فهمي أنه رغم حبه الشديد لكرة القدم ومُتابعته للمباريات بانتظام إلا أنه لم يفكر يوماً في تقديم أي عمل له علاقة بكرة القدم، لأن الأحداث الرياضية موجودة يومياً على الشاشات والجمهور يُتابع كل تفاصيلها وهو ما يُضيف صعوبات لتنفيذ أي عمل في هذا الاتجاه، وقال ان مُعالجة هذه الفكرة شجعته على قبول التحدي.

وأشار أحمد فهمي إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك جلسات ومُناقشات مُستفيضه مع الكاتب وطرح أفكار تبادلية للوصول لأفضل رؤية وهذه المُناقشات تُضيف للعمل وتساعد على خروجه في أفضل صورة.

وأكد فهمي أن البناء الدرامي لشخصية عُمر كان مُميز جداً منذ بداية الكتابة، وأشار أحمد فهمي إلي أنه دائما مُنفتح جداُ على التعاون مع مخرجين أو فنانين يعمل معهم لأول مرة، وقال أن العمل مع المخرج كريم سعد مُمتع جداً وهو يمتلك أدواته بشكل جيد.

وقال “فهمي” إن نجاح أعماله على منصة شاهد شجعه على تغيير أفكاره في ضرورة التواجد خلال رمضان بمُسلسلات طويلة، حيث إنه يُمكن أن يُقدم أعمال قصيرة مُركزة في عشر حلقات وفي الوقت ذاته يجد الوقت الكاف لتقديم أعمال للسينما بالتوازي.

وأشار أحمد فهمي إلى أنه لا يتحمس كثيراً لتقديم مواسم جديدة من الأعمال التي قدّمها ونجحت، وهو يري أن جزءًا من النجاح هو المفاجأة في الفكرة وطريقة التقديم ولذا يٌفضل كثيراً أن يحتفظ بالأعمال الناجحة كما هي بموسم واحد.

أحمد فهمي ابن النادي شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ترشيحاتنا

المتهم

النيابة تحقق في اتهام موظف بالتحرش بسيدة داخل بروفة ملابس بمول مصر

مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة والقاضيات بعيد القضاء وأول أيام العمل للعام القضائي الجديد

محافظ الغربية

بمناسبة العيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح وحدة الرعاية التلطيفية بوسط الدلتا

بالصور

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد