ركين سعد وأحمد خالد صالح .. انطلاق تصوير "قتل اختياري"

بدأت الفنانة ركين سعد تصوير مسلسل "قتل اختياري"، مع أحمد خالد صالح.

مسلسل "قتل اختياري" مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

العمل من إخراج محمد بكير، وتأليف أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

ترصد أحداث المسلسل، معاناة الأهالي والأبناء مع مرض متلازمة داون، ويسلط الضوء على الضغوطات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر ممن يرزقون بطفل بحالة خاصة.



تعيش الفنانة ركين سعد حالة من النشاط الفني المكثف، وتواصل تحضيراتها للمشاركة في بطولة فيلم "الغاليين"، من تأليف وإخراج هشام صقر، ومن إنتاج شركة Backstage Pictures، في تجربة سينمائية جديدة يُنتظر أن تقدم خلالها ركين شخصية مختلفة.



كانت الفنانة ركين سعد قد انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "بومة"، وهو من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ومن إنتاج شركتي Front Row وBounce Productions.