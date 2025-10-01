قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

غدا.. انطلاق فعاليات الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان
أحمد إبراهيم

تنطلق غداً الخميس 2 أكتوبر 2025 على مسرح مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وتحمل دورة هذا العام اسم النجمة الكبيرة ليلى علوي.

ومن المقرر أن يُذاع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة نايل سينما، بداية من السابعة مساءً مع انطلاق فعاليات الـ ريد كاربت، وصولًا إلى مراسم الافتتاح الرسمية.

يقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما يتولى إخراجه المخرج محمد السماحي.

ويستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يلقي رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، ثم يتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، يليها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

كما يشهد الحفل تكريم دولة المغرب ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:
المخرج المغربي حكيم بلعباس، اسم الفنانة الراحلة فيروز، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، المخرج التونسي رضا الباهي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

وتؤكد إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لدور المهرجان في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

