يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر

كشف الفنان يحيى الفخراني، عن كواليس صداقته وتعاونه الفني مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا أنه يحتل مكانة فريدة في قلبه نظرًا لأنهما بدءا مشوارهما معًا، وأنه كان صاحب موهبة استثنائية عرف الجمهور بهما، مشيرًا إلى أن شغف عكاشة بدمج السياسة بالحياة الاجتماعية جعله يشعر أن مسلسل ليالي الحلمية سيكون له مكانة خاصة لدى المشاهدين.

الحرية الشخصية

وأوضح يحيى الفخراني، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن علاقته بعكاشة لم تخلُ من الخلافات، كاشفًا أنهما اختلفا سياسيًا في إحدى المرات بسبب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنه شدد على أن تلك الخلافات لم تؤثر يومًا على صداقتهما، معتبرًا أن الحرية الشخصية بالنسبة له "مقدسة"، ولم يمر أبدًا بمشاعر إعجاب بالمرحلة الناصرية التي ارتبطت في ذاكرته بفترات الاعتقالات.

وأضاف يحيى الفخراني أن مسيرته مع عكاشة شهدت أعمالًا بارزة، إلا أن هناك عملًا لم يخرج للنور لأنه لم يكن مقتنعًا به، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يشعر بأي غيرة فنية تجاه زميله الفنان صلاح السعدني في ليالي الحلمية، حيث كان لكل منهما أدواره المميزة التي صنعت نجاح العمل.