إسرائيل تحتجز أكثر من 250 ناشطًا من أسطول الصمود وتنقلهم إلى السجون
إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي
زلة لسان ترامب تتحول إلى مادة للضحك الدبلوماسي بين ماكرون وقادة القوقاز
أقل سعر دولار اليوم 3-10-2025
غدًا.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
أول تعليق لـ نتنياهو على الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر
دموع زوجة علي زين تخطف الأنظار في نهائي مونديال اليد
رغم الاعتراض الإسرائيلي.. 10 سفن جديدة من إيطاليا تنضم لأسطول الصمود نحو غزة
يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
توك شو

يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

كشف الفنان يحيى الفخراني، عن كواليس صداقته وتعاونه الفني مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا أنه يحتل مكانة فريدة في قلبه نظرًا لأنهما بدءا مشوارهما معًا، وأنه كان صاحب موهبة استثنائية عرف الجمهور بهما، مشيرًا إلى أن شغف عكاشة بدمج السياسة بالحياة الاجتماعية جعله يشعر أن مسلسل ليالي الحلمية سيكون له مكانة خاصة لدى المشاهدين.

الحرية الشخصية

وأوضح يحيى الفخراني، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن علاقته بعكاشة لم تخلُ من الخلافات، كاشفًا أنهما اختلفا سياسيًا في إحدى المرات بسبب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنه شدد على أن تلك الخلافات لم تؤثر يومًا على صداقتهما، معتبرًا أن الحرية الشخصية بالنسبة له "مقدسة"، ولم يمر أبدًا بمشاعر إعجاب بالمرحلة الناصرية التي ارتبطت في ذاكرته بفترات الاعتقالات.

وأضاف يحيى الفخراني أن مسيرته مع عكاشة شهدت أعمالًا بارزة، إلا أن هناك عملًا لم يخرج للنور لأنه لم يكن مقتنعًا به، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يشعر بأي غيرة فنية تجاه زميله الفنان صلاح السعدني في ليالي الحلمية، حيث كان لكل منهما أدواره المميزة التي صنعت نجاح العمل.

يحيى الفخراني أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة السياسة ليالي الحلمية

