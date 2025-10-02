يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن فيلم الكيف الذي مر على إنتاجه 40 عامًا وفيلم خرج ولم يعد سيظلوا حاضرين وسط الجمهور لما يحملوه من رسالة فنية قوية، مشيرًا إلى أن الكيف جماهيري وهو عُرض عليه المخدرات لكن هو لا يحب المخدرات، مؤكدًا أن الوقوع في الإدمان غالبًا ما يرتبط بالخوف من مواجهة الواقع.

الأعمال الناجحة

وأضاف يحيى الفخراني، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الممثل يجب أن يكون لديه وعي كامل بما يقدمه على الشاشة، وأن يختار أعمالًا تحمل قيمة فنية وإنسانية تعيش مع الجمهور، موضحًا أن كثيرًا من الأعمال الناجحة تستمر عبر الأجيال لأنها ترتبط بالإنسان أكثر من ارتباطها بزمن إنتاجها.

وتابع أن فيلم "خرج ولم يعد" الذي شارك في بطولته مأخوذ عن رواية أجنبية، وهو من هذه النوعية من الأفلام التي تبقى في وجدان المصريين، لافتًا إلى أن العمل حصد جائزة أفضل فيلم، لكنه شخصيًا انزعج من مشهد الفأر الذي ظهر فيه.