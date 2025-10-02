يحيى الفخراني: انتقاد الممثل المصري بعدم إجادته الفصحى غير صحيحة

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن الانتقادات الموجهة للممثل المصري بشأن عدم إجادته للغة العربية الفصحى غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الفنان المصري قادر على التحدث بها بطلاقة إذا التزم بالتدريب والحرص على التفاصيل.

وكشف يحيى الفخراني، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، عن أنه خلال تقديمه سلسلة "قصص القرآن" رفض تسجيل أي مشهد إلا بحضور أستاذ لغة عربية للتأكد من سلامة النطق، مؤكدًا أن هذا العمل ليس مجالًا للاستهانة، مضيفًا: "أنا لو مش مهتم وقلقان ده هيكون أول سلم للفشل".

قرارات المخرج أو اختيار فريق العمل

كما شدد يحيى الفخراني، على أنه لا يتدخل في قرارات المخرج أو اختيار فريق العمل، لأن ثقته في المخرج تجعله يتيقن أن اختياراته ستكون الأفضل، وأضاف أن المسرح بالنسبة له "بيت"، وأن ممثلًا واحدًا قد يفسد العرض بالكامل، لذلك يحرص دائمًا على التواجد قبل بدء العروض، مشيرًا إلى أنه لا ينشغل بآراء النقاد أو زملائه بقدر ما يحمل هم الجمهور الذي يعتبره الحكم الحقيقي على نجاح أي عمل فني.