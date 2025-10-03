قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

يحيى الفخراني: دلال عبد العزيز تركت مسرحيتها معي بسبب سمير غانم

محمد البدوي

كشف الفنان يحيى الفخراني، عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل سمير غانم، مؤكدًا أنه كان إنسانًا نقيًا وصاحب روح فريدة في الكوميديا، وقال إنه كان يضحك بشدة أثناء العمل معه على المسرح، حيث كان سمير دائمًا يفاجئه بمواقف طريفة، حتى إن الفنانة دلال عبد العزيز تركت إحدى مسرحياتها معه لتشارك الفخراني في عمل مسرحي.

وأشار يحيى الفخراني، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن التمثيل هو متعته الوحيدة في الحياة، وأن كل أدواره تحمل لمحات من شخصيته، مضيفًا: "لم أصل أبدًا لمرحلة الاكتفاء، أنا دائمًا متطلع للأفضل، والرضا موجود لكن الطموح مستمر"، ونصح الجيل الجديد بأن يعمل فيما يؤمن به، قائلاً إن الجمهور سيأتي طالما كان العمل صادقًا.

الحنان الذي شكل شخصيته

وتحدث يحيى الفخراني عن حياته الشخصية مؤكدًا أنه بطبيعته "بيتوتي" ولا يحب حياة السهر والخروج، مشيرًا إلى أن والده كان يدعمه منذ دراسته بكلية الطب، حيث كان يحجز لأقاربه الفنادق ليشاهدوا عروضه المسرحية، بينما كانت والدته تخشى أن يكون مدللًا باعتباره الابن الوحيد، لكنه اعتبر ذلك جزءًا من الحنان الذي شكل شخصيته.

