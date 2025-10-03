يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل

أكد الفنان يحيى الفخراني، أن العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل، مشيرًا إلى أنه تعاون مع بعض المخرجين الذين لم يرتح للعمل معهم، فقرر عدم تكرار التجربة، بينما كان يستمتع بالعمل مع المخرج الراحل محمد خان والكاتب عاصم توفيق، حيث كان يشعر بروح الفريق.

التعبير عن أفكاره

وأوضح يحيى الفخراني، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه يفضل التعبير عن أفكاره السياسية والفكرية من خلال أعماله الفنية، معتبرًا أن الفن أقوى من الكلام المباشر، لافتًا إلى أن المخرج مجدي أبو عميرة كان يرى أن شخصية "حمادة عزو" غريبة عليه، لكنه أصر على تقديمها لأنها عمل ثقيل يعكس فترة شهدت فساد عدد من المسؤولين.

وأضاف يحيى الفخراني، أن زوجته دائمًا تشاركه الرأي في اختياراته الفنية، وتبادله المشورة في الأعمال التي تُعرض عليه، مؤكدًا أنها لم تعترض يومًا على دور اختاره أو تعتبره غير مناسب له.