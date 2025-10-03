هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

تصدرت سيدة من محافظة الشرقية تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها تتشاجر فيه مع سيدة أخرى مهددة إياها بإيذاءها عن طريق السحر والأعمال والشعوذة مستعينة بالأعمال السفلية التي ستقوم بإجهاضها من جنينها.

انتشر مقطع الفيديو بصورة واسعة وأثار استياء وغضب رواد التواصل الاجتماعي بسبب تهديد السيدة للأخرى بتدمير حياتها وإجهاض جنينها بالأعمال والسحر.

وعقب ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدة بطلة الفيديو تبين انها تدعى “سناء” والسيدة الأخرى زوجة شقيقها ووقعت أحداث الفيديو في محافظة الشرقية.

وتعدت السيدة خلال الفيديو على زوجة شقيقها “مصورة الفيديو” عن طريق سبها وتهديدها بإفساد حياتها الزوجية والاستعانة بدجالين لعمل أعمال سحر من أجل إلحاق الأذى بها.

كما تضمن الفيديو تهديدًا من قبل السيدة بقولها: “هخليه يطلقك، وهعملك أعمال تكرهك في حياتك ومش هخليكي تجيبي العيل اللي نفسك فيه.. وهجيب شيخ يتوضى باللبن في الحمام”.



