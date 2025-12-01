بعد فوزه بجائزة الجمهور في مهرجان القاهرة.. ضايل عنا عرض في قرطاج

أعلن أيام قرطاج السينمائية عن عرض الفيلم المصري الفلسطيني "ضايِل عنا عرض" (ONE MORE SHOW) للمخرجين مي سعد وأحمد الدنف ضمن دورته المقبلة.



الفيلم انطلق عرضه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، وتوج بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، التي تُمنح بناءً على تصويت الحاضرين وتحظى بقيمة مالية قدرها 15,000 دولار، المقدمة من Cred.



تدور أحداث الفيلم وسط الدمار الناتج عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث يرفض مجموعة من فناني السيرك الاستسلام لليأس رغم قسوة الواقع. يتتبع العمل فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد، وجاست، الذين اضطروا للنزوح من شمال غزة إلى جنوبها، لكنهم حوّلوا فنهم إلى فعل مقاومة وصمود وأمل.



وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تواصل الفرقة تقديم عروضها للأطفال في الملاجئ والشوارع، مانحةً إياهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات، في رسالة إنسانية مؤثرة عن الإبداع في مواجهة الدمار.