وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

أُقيم مساء الخميس على مسرح مكتبة الإسكندرية حفل افتتاح الدورة الحادية والأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما، وذلك تحت رئاسة الناقد الأمير أباظة، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة ليلى علوي.

قدّم الحفل الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني بمشاركة الإعلامية غادة شاهين، فيما أخرجه المخرج محمد السماحي. واستُهلت الفعاليات بأغنية ترحيبية جمعت بين المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والفنانة المصرية فاطمة محمد علي، قبل عرض فيلم تعريفي استعرض المسابقات والأفلام المشاركة.

وفي كلمته، رحب الناقد الأمير أباظة بضيوف المهرجان والأشقاء العرب، مؤكداً أن هذه الدورة تتوج اسم ليلى علوي باعتبارها "أيقونة للفن المصري"، موجهاً الشكر إلى وزارات الثقافة والسياحة والداخلية، إضافة إلى الرعاة الداعمين للحدث.

شهد الحفل لحظات إنسانية مؤثرة، حيث صعدت الفنانة إلهام شاهين إلى المسرح بعد قدومها من باريس خصيصاً لتسليم علم الدورة إلى صديقتها ليلى علوي، مؤكدة أنها من النجمات صاحبات المكانة الخاصة في قلبها.

بدورها عبرت ليلى علوي عن سعادتها الغامرة بالتكريم، شاكرة إدارة المهرجان وصديقتها إلهام شاهين، وموجهة أمنياتها بالسلام والاستقلال لفلسطين وغزة.

كرمت إدارة المهرجان الفنانة شيرين التي روت كواليس إصابتها الخطيرة في قدمها وخضوعها لعملية جراحية كادت تحرمها من الوقوف مجدداً، معربة عن امتنانها للتكريم وسط كوكبة كبيرة من النجوم.

كما أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن اللحظة غمرتها بالمحبة، واستجابت لطلب الجمهور بغناء مقطع من "بتغني لمين يا حمام" وسط تصفيق حار.

شارك الفنان أحمد رزق في الحفل، موجهاً رسالة إلى الشباب، أكد خلالها أن "السوشيال ميديا لن تفيدهم، بل القراءة هي الأساس"، مشيراً إلى موقف مؤثر حين كان يتمنى يوماً ما لقاء النجوم أثناء مشاركتهم في المهرجان، بينما يقف اليوم مكرماً بينهم.

أما الفنان رياض الخولي، فأعرب عن سعادته الكبيرة بحضوره المهرجان للمرة الأولى، مؤكداً أن "التكريم للفنان وهو على قيد الحياة يمنحه سعادة وقدرة على مواجهة الصعاب".

كرم المهرجان المخرج التونسي رضا الباهي الذي أكد أن التكريم جاء في وقت مهم، خاصة مع الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن العربي، مشيراً إلى أن التكريم "يكسر اليأس ويقربنا أكثر من السينما".

كما أهدى المخرج هاني لاشين تكريمه إلى الفنان العالمي عمر الشريف، مؤكداً أنه يدين له بالكثير في مسيرته الفنية، موجهاً الشكر لإدارة المهرجان على هذه اللفتة.

فيما تسلمت إيمان بدر الدين، ابنة الفنانة الراحلة فيروز، تكريم والدتها، مؤكدة أنها رغم رحيلها في سن مبكرة وقلة أعمالها، إلا أنها تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما المصرية والعربية، معبرة عن فخرها وامتنانها لهذا التكريم الذي اعتبرته "فرحة صادقة لمحبي الفن".