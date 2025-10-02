قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فردوس عبد الحميد تغني "بتغني لمين يا حمام" لحظة تكريمها بالإسكندرية السينمائي

أحمد إبراهيم

قررت الفنانة فردوس عبد الحميد ان تفاجئ جمهورها بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول بغناء اغنية "بتغني لمين يا حمام" وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي فى الدورة التي تحمل اسم الفنانة ليلى علوي. 

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

يقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما يتولى إخراجه المخرج محمد السماحي. ويستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يلقي رئيس المهرجان الأستاذ الأمير أباظة كلمته، ثم يتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، يليها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

كما يشهد الحفل تكريم دولة المغرب ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:
المخرج المغربي حكيم بلعباس، اسم الفنانة الراحلة فيروز، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، المخرج التونسي رضا الباهي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

وتؤكد إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لدور المهرجان في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

الإسكندرية مهرجان الإسكندرية فردوس عبد الحميد الفنانة فردوس عبد الحميد

