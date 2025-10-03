تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودي من المشكلات الصحية الشائعة بين الرجال والنساء ويصيب عادة جانب واحد من الرأس ويؤثر على العين والرأس والرقبة وأحيانا ينتقل للجانب الآخر.



ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك” تشمل عوامل الخطورة للإصابة بالصداع العنقودي ما يلي:

الجنس

الرجال أكثر عُرضةً للإصابة بالصداع العنقودي من النساء.



العمر

تتراوح أعمار معظم الأشخاص الذين يُصابون بالصداع العنقودي ما بين 20 و 50 عامًا. ولكن الإصابة قد تحدث في أي عمر.



التدخين

كثير من المصابين بالصداع العنقودي مدخنون ولكن الإقلاع عن التدخين عادةً لا يوقف الصداع.



تعاطي المشروبات الكحولية

إذا كنت مصابًا بالصداع العنقودي، فإن تناول المشروبات الكحولية أثناء الفترة العنقودية قد يزيد من احتمال التعرض لنوبة.



السيرة المَرَضية العائلية

قد يؤدي وجود أحد الوالدين أو أخ أو أخت مصاب بالصداع العنقودي إلى زيادة احتمال الإصابة.