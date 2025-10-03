غدًا.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح غدا السبت الموافق الرابع من أكتوبر ۲۰۲۵ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.



ويعقب هذا الاجتماع مؤتمراً صحفيا تعقده الهيئة في الثانية ظهراً بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.