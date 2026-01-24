الجميع زعلان.. حمادة صدقي يرد على تصريحات ميدو المثيرة للجدل

نفى حمادة صدقي، المدرب السابق لمنتخب مصر، صحة التصريحات التي أطلقها أحمد حسام ميدو، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي، بعدما تحدث عن استخدام منتخب “الفراعنة” للسحر والزئبق الأحمر من أجل التتويج بالبطولات، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.

تصريحات حاسمة عبر برنامج «الكابتن»

وخلال ظهوره في برنامج «الكابتن» مع الصقر أحمد حسن على قناة DMC، عبّر حمادة صدقي عن استيائه الشديد من تلك التصريحات، قائلًا:

“الجميع زعلان من كلام ميدو، ولو الكلام ده حقيقي كنا المفروض ما نقعدش نتكلم في كورة دلوقتي”.

وأضاف أن الإنجازات التي حققها منتخب مصر جاءت نتيجة عمل شاق وتضحيات كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين، ولا يجوز التقليل منها أو تشويهها بتصريحات غير منطقية

اعتذار ميدو دون نفي

وأوضح صدقي أن ميدو تواصل معه هاتفيًا بعد الجدل المثار، وقدم اعتذارًا عن التصريحات التي أدلى بها، مشيرًا إلى أن الاعتذار جاء عن الحديث بشكل عام، دون نفي مباشر لما قيل.

وأكد صدقي: “ميدو اعتذر لي شخصيًا، واعتذر عن التصريحات، لكنه لم ينفِ ما قاله”.



علاقة شخصية واحترام متبادل



ورغم الأزمة، شدد حمادة صدقي على احترامه الكبير لأحمد حسام ميدو على المستوى الشخصي، قائلًا:

“أنا بحب ميدو جدًا، وليه مواقف محترمة كتير، ومكنتش أحب أتكلم في الموضوع ده من الأساس”.

رواية ميدو المثيرة للجدل

وكان ميدو قد فجر جدلًا واسعًا عندما صرّح بأن حمادة صدقي طلب منه خلال فترة تواجده في منتخب مصر ارتداء القميص رقم 5 في إحدى المباريات بناءً على طلب من “شيخ”، وهو ما رفضه اللاعب وقتها، مؤكدًا أن المدير الفني حسن شحاتة كان غاضبًا من هذا الرفض



