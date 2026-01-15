ميدو: أتمنى عدم ظهور حسام وابراهيم في وسائل الإعلام ويعملوا زي الجوهري

أعرب أحمد حسام ميدو، عن أمنيته بعدم ظهور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال ميدو في تصريحات عب برنامج أوضة اللبس، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى هدوء وتركيز في العمل بعيدًا عن التصريحات الإعلامية، مشيرًا إلى أن ذلك يصب في مصلحة المنتخب والجهاز الفني.

وأضاف ميدو: “أتمنى أن يعمل حسام وإبراهيم حسن مثل الراحل محمود الجوهري، الذي كان يفضل الرد داخل الملعب وليس عبر وسائل الإعلام”.

وأوضح أن كثرة الظهور الإعلامي بعد الإخفاقات قد تزيد من حدة الجدل والضغوط، في حين أن العمل الصامت والتقييم الهادئ للأخطاء هو الطريق الأفضل لتصحيح المسار.