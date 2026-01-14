قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة وفي ضوء توحيد المناهج الدراسية وتطبيق النظام المطور في جميع المراحل التعليمية، فقد تقرر :

أن يكون امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026 قائما على المنهج المطور الجديد فقط، وذلك دون استثناء لأي فئة من الطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي عاجل تم إرساله لمديريات التربية والتعليم : يُطبق هذا القرار على جميع الفئات التالية:

الطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الثانوي هذا العام الدراسي.

الطلاب الراسبين والمعيدين من الأعوام السابقة.

الطلاب المؤجلين للامتحان من العام الماضي لأي سبب كان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن تعقد أي امتحانات على المناهج القديمة، ويلتزم بجميع المدارس والإدارات التعليمية بتدريس وتطبيق المنهج المطور فقط وفق التعليمات الوزارية المنظمة لذلك.

وعلى جانب آخر، أعلنت المدارس الثانوية ، عن إتاحة سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026 في البريد

ونبهت المدارس الثانوية على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي ، بسرعة الانتهاء من سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026

كل طالب متقدم لامتحانات الثانوية العامة يسدد 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، وهي الرسوم الأساسية المطلوبة لجميع المتقدمين.

وفي حال دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى والثانية يدفع الطالب بالاضافة للـ 200 جنيه 10 جنيهات إضافية ضمن رسوم الامتحانات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024، والذي ينظم الرسوم والغرامات والخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب.

أما في حال دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الثالثة والرابعة يسدد الطالب 210 جنيهات إضافية، وذلك للطلاب الذين يتقدمون للامتحان مرة ثالثة أو رابعة، تنفيذًا للقرار الوزاري ذاته.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسومًا إضافية مقابل طباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنجاح الطالب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والبالغة 108 جنيهات، لضمان حصول الطلاب على نسخة رسمية وموثقة من استماراتهم بعد الامتحانات.

ومن جانبه أتاح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط استمارة الثانوية العامة 2026

ويمكن الآن الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login