عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

تشارك مجموعة ستيلانتس بقوة في فعاليات الدورة الـ102 من معرض بروكسل الدولي للسيارات، المقامة خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير، والذي يشهد حضور نحو 75 شركة تصنيع سيارات ويستقطب أكثر من 300 ألف زائر، ليؤكد مكانته كأحد أهم المعارض ذات الطابع التجاري في أوروبا.

وتعرض ستيلانتس ضمن جناحها الممتد على مساحة 5200 متر مربع في القاعة رقم 5، ما مجموعه 62 سيارة تمثل 11 علامة تجارية، هي: Alfa Romeo، Citroën، DS Automobiles، FIAT وAbarth، Jeep®️، Lancia، Leapmotor، Opel، Maserati، PEUGEOT، وStellantis Pro One للمركبات التجارية، في تجسيد شامل لقدرة المجموعة على تلبية مختلف احتياجات التنقل، من السيارات الحضرية الصغيرة إلى حلول نقل البضائع.

ويشهد المعرض عرضين عالميين أولين، أبرزهما Opel Astra الجديدة التي تواصل مسيرتها الناجحة في فئة السيارات المدمجة، مع تصميم أكثر حداثة وملامح Vizor الأمامية المميزة، إلى جانب PEUGEOT 408 الجديدة التي تعزز توجه العلامة الجريء بتصميم فاستباك أنيق وخطوط حادة تعكس روح الابتكار.

كما تقدم ستيلانتس ثلاثة عروض أوروبية أولى، تشمل السيارة الكهربائية Leapmotor B03X بتقنياتها الذكية وتصميمها العملي، وFiat QUBO L العائلية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى Fiat Professional TRIS الكهربائية ثلاثية العجلات والمخصصة لحلول توصيل “الميل الأخير”.

وعلى صعيد الرؤى المستقبلية، تكشف المجموعة عن سيارتين اختباريتين، هما Citroën Elo الكهربائية المدمجة ذات المقصورة المرنة المصممة لتواكب أنماط الحياة الحديثة، وOpel Corsa GSE Vision Gran Turismo عالية الأداء، التي تقدم تجربة رياضية متقدمة وتتوفر رقمياً عبر لعبة Gran Turismo 7.

وتشهد أجنحة العلامات الأخرى حضورًا لافتًا، حيث تقدم Alfa Romeo عرضًا خاصًا يمهد لمرحلة جديدة من تطوير منتجاتها مع الظهور الأول لـ Tonale في السوق البلجيكية، بينما تستعرض DS Automobiles أحدث طرازاتها وتكرم ذراعها الرياضي عبر السيارة DS E-TENSE FE25. كما تقدم Jeep®️ طرازات جديدة أبرزها Avenger Black Edition وCompass 4xe، في حين تخطف Lancia الأنظار بأول ظهور لطراز Ypsilon HF Integrale للراليات. وتبرز Maserati بتشكيلة تعكس الفخامة الإيطالية والكهربة، تتقدمها Grecale Folgore الكهربائية بالكامل.

وتكتسب نسخة 2026 من معرض بروكسل أهمية خاصة لستيلانتس، مع إعلان جائزة “سيارة العام” في يوم الافتتاح، حيث تنافس المجموعة بطرازين في القائمة النهائية هما Citroën C5 Aircross وFiat Grande Panda.