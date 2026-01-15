قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

كريم عاطف

تشارك مجموعة ستيلانتس بقوة في فعاليات الدورة الـ102 من معرض بروكسل الدولي للسيارات، المقامة خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير، والذي يشهد حضور نحو 75 شركة تصنيع سيارات ويستقطب أكثر من 300 ألف زائر، ليؤكد مكانته كأحد أهم المعارض ذات الطابع التجاري في أوروبا.

وتعرض ستيلانتس ضمن جناحها الممتد على مساحة 5200 متر مربع في القاعة رقم 5، ما مجموعه 62 سيارة تمثل 11 علامة تجارية، هي: Alfa Romeo، Citroën، DS Automobiles، FIAT وAbarth، Jeep®️، Lancia، Leapmotor، Opel، Maserati، PEUGEOT، وStellantis Pro One للمركبات التجارية، في تجسيد شامل لقدرة المجموعة على تلبية مختلف احتياجات التنقل، من السيارات الحضرية الصغيرة إلى حلول نقل البضائع.

ويشهد المعرض عرضين عالميين أولين، أبرزهما Opel Astra الجديدة التي تواصل مسيرتها الناجحة في فئة السيارات المدمجة، مع تصميم أكثر حداثة وملامح Vizor الأمامية المميزة، إلى جانب PEUGEOT 408 الجديدة التي تعزز توجه العلامة الجريء بتصميم فاستباك أنيق وخطوط حادة تعكس روح الابتكار.

كما تقدم ستيلانتس ثلاثة عروض أوروبية أولى، تشمل السيارة الكهربائية Leapmotor B03X بتقنياتها الذكية وتصميمها العملي، وFiat QUBO L العائلية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى Fiat Professional TRIS الكهربائية ثلاثية العجلات والمخصصة لحلول توصيل “الميل الأخير”.

وعلى صعيد الرؤى المستقبلية، تكشف المجموعة عن سيارتين اختباريتين، هما Citroën Elo الكهربائية المدمجة ذات المقصورة المرنة المصممة لتواكب أنماط الحياة الحديثة، وOpel Corsa GSE Vision Gran Turismo عالية الأداء، التي تقدم تجربة رياضية متقدمة وتتوفر رقمياً عبر لعبة Gran Turismo 7.

وتشهد أجنحة العلامات الأخرى حضورًا لافتًا، حيث تقدم Alfa Romeo عرضًا خاصًا يمهد لمرحلة جديدة من تطوير منتجاتها مع الظهور الأول لـ Tonale في السوق البلجيكية، بينما تستعرض DS Automobiles أحدث طرازاتها وتكرم ذراعها الرياضي عبر السيارة DS E-TENSE FE25. كما تقدم Jeep®️ طرازات جديدة أبرزها Avenger Black Edition وCompass 4xe، في حين تخطف Lancia الأنظار بأول ظهور لطراز Ypsilon HF Integrale للراليات. وتبرز Maserati بتشكيلة تعكس الفخامة الإيطالية والكهربة، تتقدمها Grecale Folgore الكهربائية بالكامل.

وتكتسب نسخة 2026 من معرض بروكسل أهمية خاصة لستيلانتس، مع إعلان جائزة “سيارة العام” في يوم الافتتاح، حيث تنافس المجموعة بطرازين في القائمة النهائية هما Citroën C5 Aircross وFiat Grande Panda.

عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

