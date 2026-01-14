‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

أزاحت رينو الستار عن طراز جديد كليا يحمل اسم فيلانت خلال ظهوره الأول في كوريا الجنوبية، ليصبح رسميا أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة الفرنسية.

اختيار اسم رينو فيلانت يعكس جذورا تاريخية عميقة، إذ استخدم سابقا في سيارات رينو الاختبارية التي حطمت أرقام السرعة القياسية، بينما يعيد الشعار النجمي الحديث إحياء رمز كلاسيكي ظهر في سيارات رينو الفاخرة خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

من الناحية التصميمية، تختلف فيلانت بوضوح عن طرازات رينو الأوروبية، الواجهة الأمامية حادة وعصرية مع مصابيح LED نحيفة، وخطوط انسيابية تمنح السيارة حضورا قويا، في حين جاء التصميم الخلفي منحوتا ليضعها بصريا في مصاف سيارات الـSUV الفاخرة.

تاتي السيارة بأبعاد كبيرة تصل إلى 4,915 مم طولا وقاعدة عجلات 2,820 مم، تتفوق فيلانت على جميع طرازات رينو الحالية، لتدخل منافسة مباشرة مع أسماء بارزة مثل فولفو XC90، جينيسيس GV80، لكزس RX، أودي Q7، وبي إم دبليو X5.

المقصورة الداخلية تعكس هذا التوجه الجديد، مع اعتماد ثلاث شاشات قياس 12.3 بوصة، إضافة إلى شاشة عرض أمامية مدعومة بالواقع المعزز قياس 25.6 بوصة، ما يخلق تجربة قيادة رقمية بالكامل، النظام المعلوماتي مبني على أندرويد، مع تجهيزات فاخرة تشمل أنظمة صوت Arkamys أو Bose، سقف بانورامي، وتكييف ثلاثي المناطق، المساحات الداخلية رحبة، وصندوق الأمتعة يوفر سعة عملية تبلغ 654 لترا.

تقنيا، تعتمد فيلانت على منصة CMA من جيلي، المستخدمة في عدة طرازات عالمية، ما يؤكد عمق الشراكة بين الطرفين، ميكانيكيا تطرح السيارة حصريا بنظام هجين يجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر توربو ومحركين كهربائيين، بقوة إجمالية 247 حصانا وعزم 565 نيوتن.متر، مع تركيز واضح على الكفاءة دون توفير نسخة تقليدية بمحرك احتراق فقط.

سيبدأ إنتاج رينو فيلانت في مصنع بوسان بكوريا الجنوبية، على أن تطرح محليا في 2026، ثم تصدر عالميا مطلع 2027، مع تركيز خاص على أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.