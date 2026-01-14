محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

نشرت الفنانة ويزو صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة بدت خلالها وقد فقدت قدرًا ملحوظًا من وزنها.





وحظيت الصورة بإعجاب الجمهور، الذين أشادوا بتغير ملامحها وإطلالتها اللافتة.





وكانت ويزو قد تحدثت في لقاءات سابقة عن معاناتها مع زيادة الوزن منذ طفولتها، موضحة أنها وُلدت بوزن كبير، واستمرت في الرضاعة لفترة طويلة، إلى جانب معاناتها من فتق سري وحبها الشديد للطعام، وهو ما أثر على وزنها لسنوات طويلة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.