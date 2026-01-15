سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة بروتون جين 2 ‏‏موديل 2007‏.

وتعتمد بروتون جين 2 موديل 2007 على محرك بنزين سعة 1.6 لتر مكوّن من أربع أسطوانات، يقدّم أداءً متوازنًا يجمع بين الاعتمادية والاقتصادية، بقوة تصل إلى نحو 110–111 حصانًا. ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من خمس سرعات أو أوتوماتيكي من أربع سرعات، ما يمنح السيارة قدرة على بلوغ سرعة قصوى تقارب 190 كم/س، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ حوالي 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وهو معدل مناسب لفئتها.

ويبلغ طول السيارة نحو 4.31 متر، وعرضها 1.72 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر تسهم في ثبات جيد على الطريق. كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة تصل إلى 371 لترًا، ما يجعلها ملائمة للاستخدامات اليومية والرحلات القصيرة.

وعلى صعيد عوامل الأمان والتجهيزات، جهزت بروتون جين 2 بنظام مكابح يضم أقراصًا أمامية مهواة وأخرى خلفية صلبة، إلى جانب نظام مانع تشغيل المحرك (إيموبليزر) للحماية من السرقة، فضلاً عن نظام إنذار وقفل مركزي يعمل بالتحكم عن بُعد.

وفيما يتعلق بالأسعار، يتراوح متوسط سعر بروتون جين 2 موديل 2007 في سوق السيارات المستعملة داخل مصر حول 300 ألف جنيه، مع اختلاف السعر بفارق بسيط وفقا للحالة الفنية والتجهيزات ومستوى الصيانة.