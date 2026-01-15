قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر
السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تنبيهاً أمنياً لموظفيها: تأكدوا من صلاحية جوازات سفركم
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

رنا عصمت

نشرت الفنانة ساندى صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ساندى، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتديةملابس كاجوال جاكت جينز غامق وهو من الستايلات المميزة لشتاء 2026.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ساندى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كشفت المطربة ساندي عن تفاصيل ألبومها الجديد «سكوت»، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، مؤكدة أن الألبوم يعكس رحلتها الشخصية في مجال الوعي والرغبة في إفادة الأجيال الحالية والمقبلة.
وقالت ساندي: «اللي حمسني إنه حقيقي وشبه رحلتي في مجال الوعي، ونيتي فيه أفادة الأجيال اللي يتفكروا ويتأملوا ويتعلموا من اللي بيشوفوه، وكنت عايزة أكون حقيقية أكتر».


وأضافت أن الأغاني تم اختيارها على مدار الخمس سنوات الماضية، وأنها كانت مخططة للمشروع منذ حوالي سنتين، وأنها أنهته قبل عام تقريبًا، لكنه تأخر في الصدور بعد أن كان مقررًا لشهر أبريل الماضي، لتقرّر طرحه بعد ألبوم «الصيف شكرًا على امبارح».

وكشفت ساندي أيضًا عن جانب إبداعي جديد في الألبوم، حيث رغبت منذ سنوات في تقديم عمل رسوم متحركة، مؤكدة صعوبة تنفيذ الفكرة في كوريا أو اليابان، قبل أن يساعدها الذكاء الاصطناعي على تحقيق رؤيتها، وهو ما تم بالفعل في المشروع الجديد.

الألبوم الجديد يمثل خطوة مختلفة في مسيرة ساندي، حيث يجمع بين الأغاني المؤثرة والتجربة البصرية المبتكرة، ليقدم تجربة فنية شاملة للجمهور.

سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

لأول مرة.. شيفرولية سبارك الكهربائية تصل مصر رسميًا - أسعار ومواصفات

شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

