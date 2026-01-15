بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ساندى صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ساندى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتديةملابس كاجوال جاكت جينز غامق وهو من الستايلات المميزة لشتاء 2026.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ساندى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كشفت المطربة ساندي عن تفاصيل ألبومها الجديد «سكوت»، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، مؤكدة أن الألبوم يعكس رحلتها الشخصية في مجال الوعي والرغبة في إفادة الأجيال الحالية والمقبلة.

وقالت ساندي: «اللي حمسني إنه حقيقي وشبه رحلتي في مجال الوعي، ونيتي فيه أفادة الأجيال اللي يتفكروا ويتأملوا ويتعلموا من اللي بيشوفوه، وكنت عايزة أكون حقيقية أكتر».



وأضافت أن الأغاني تم اختيارها على مدار الخمس سنوات الماضية، وأنها كانت مخططة للمشروع منذ حوالي سنتين، وأنها أنهته قبل عام تقريبًا، لكنه تأخر في الصدور بعد أن كان مقررًا لشهر أبريل الماضي، لتقرّر طرحه بعد ألبوم «الصيف شكرًا على امبارح».

وكشفت ساندي أيضًا عن جانب إبداعي جديد في الألبوم، حيث رغبت منذ سنوات في تقديم عمل رسوم متحركة، مؤكدة صعوبة تنفيذ الفكرة في كوريا أو اليابان، قبل أن يساعدها الذكاء الاصطناعي على تحقيق رؤيتها، وهو ما تم بالفعل في المشروع الجديد.

الألبوم الجديد يمثل خطوة مختلفة في مسيرة ساندي، حيث يجمع بين الأغاني المؤثرة والتجربة البصرية المبتكرة، ليقدم تجربة فنية شاملة للجمهور.