رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

علق المخرج رامى إمام على الجدل الذى أثير مؤخرًا حول الفنان الأعلى أجرًا فى مصر .

وقال رامى إمام خلال لقائه مع et بالعربي: أن مجرد الجدال فى هذا الأمر هو مجرد منافسة شريفة بين الزملاء ، معلقًا: “طبعًا دا هزار إحنا كلنا اخوات وزمايل ودى منافسة شريفة بنا وانا بحب المناغشة اللى بتحصل وفى الأخر اللى بيستفيد المشاهد المصري ومصر كبيرة وفيها كل حاجة ودى احلى حاجة فى الفن”.

ووجه رامى إمام رسالة لشقيقه محمد إمام بمناسبة مشاركته فى ماراثون رمضان المقبل بمسلسل “الكينج” ، قائلًا: “ربنا يوفقك يا محمد انا بحبك جدًا وربنا يوفقك انت مجتهد وانشاءالله لكل مجتهد نصيب”.

مسلسل الكينج لمحمد عادل إمام

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.