مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية لعرض مباراة مصر و السنغال اليوم في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا2025 .

موعد مباراة مصر والسنغال

تنطلق مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة (19:00 محليًا، 18:00 بتوقيت المغرب، 20:00 بتوقيت السعودية)، على ملعب ابن بطوطة الكبير في مدينة طنجة المغربية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية نقل المباراة بثًا مباشرًا مجانيًا عبر قمر نايل سات، بجودة HD واضحة وتغطية احترافية تشمل تعليقًا عربيًا ممتازًا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات (محدث لعام 2026)

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat 201 أو 7° غرب)

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 2/3 أو Auto

نظام البث: DVB-S / HD

نوع التشفير: BISS (غالباً يفتح تلقائيًا على الرسيفرات الحديثة مثل Starsat، Tiger، أو Humax؛ إذا طلب الجهاز شفرة، ابحث عن BISS code الجديد في منتديات الساتلايت).

القناة ستظهر في قائمة القنوات باسم Programme National أو الجزائرية الأولى أو ENTV National HD.

مباراة مصر والسنغال

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية؟

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت الرئيسي للرسيفر، ثم إدخال الرقم السري (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة التالي (110000000000)

أو الوقوف على القناه الجزائريه الارضيه والضغط على زر بيس ثم إدخال الشفرة الآتية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.

مشوار منتخب مصر في البطولة

أنهى منتخب مصر دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل عروضه القوية في الأدوار الإقصائية:

فاز على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16

تجاوز منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت 3-2