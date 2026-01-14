قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية لعرض مباراة مصر و السنغال اليوم في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا2025 . 

موعد مباراة مصر والسنغال 

تنطلق مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة (19:00 محليًا، 18:00 بتوقيت المغرب، 20:00 بتوقيت السعودية)، على ملعب ابن بطوطة الكبير في مدينة طنجة المغربية. 

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية نقل المباراة بثًا مباشرًا مجانيًا عبر قمر نايل سات، بجودة HD واضحة وتغطية احترافية تشمل تعليقًا عربيًا ممتازًا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات (محدث لعام 2026)
القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat 201 أو 7° غرب)
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ (FEC): 2/3 أو Auto
نظام البث: DVB-S / HD
نوع التشفير: BISS (غالباً يفتح تلقائيًا على الرسيفرات الحديثة مثل Starsat، Tiger، أو Humax؛ إذا طلب الجهاز شفرة، ابحث عن BISS code الجديد في منتديات الساتلايت).
القناة ستظهر في قائمة القنوات باسم Programme National أو الجزائرية الأولى أو ENTV National HD.

مباراة مصر والسنغال

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية؟

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت الرئيسي للرسيفر، ثم إدخال الرقم السري (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة التالي (110000000000)

أو الوقوف على القناه الجزائريه الارضيه والضغط على زر بيس ثم إدخال الشفرة الآتية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.

مشوار منتخب مصر في البطولة

أنهى منتخب مصر دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل عروضه القوية في الأدوار الإقصائية:

فاز على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16

تجاوز منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت 3-2

