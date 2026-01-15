إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أسباب استبدال أحمد فتوح خلال مباراة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدًا أن السبب الرئيسي كان تعرض اللاعب لألم في العضلة الخلفية منع استكماله اللعب.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجهاز الفني اضطر لإدخال محمود حسن "تريزيجيه" بدلًا منه لتعويض الخلل في التشكيل.

وأشار محمد أضا، خلال برنامجه «الماتش» على قناة صدى البلد، إلى تعرض محمد صلاح وعمر مرموش لإصابات بعد ضربات قوية خلال المباراة، مؤكدًا أن الأمر أثار غضب الجماهير والمتابعين، قائلاً "التحكيم لم يوفر الحماية الكافية للاعبين، مشيرًا أن الحكم كان شعاره "لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم… مرموش وصلاح كعب رجليهم جاب دم وكان من الواجب التدخل لضمان سلامتهم".



واختتم أضا، تصريحاته بالتأكيد على أهمية وضع قواعد صارمة لحماية اللاعبين الكبار خلال المباريات الحاسمة، مؤكدًا أن مثل هذه الإصابات لا ينبغي أن تمر دون مساءلة التحكيم وتطبيق اللوائح بشكل يحافظ على سلامة جميع لاعبي المنتخب، مضيفاً أن ساديو ماني كان بيضع وقت في مباراة مصر والسنغال.

