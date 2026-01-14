ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
رياضة

منتخب مصر والسنغال
منتخب مصر والسنغال
حمزة شعيب

يترقب ملايين المصريين اليوم موعد مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا2025 والتي تقام حاليا في المغرب. 

مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي 

ويخوض المنتخب لقاء نصف النهائي اليوم أمام السنغال بطموحات كبيرة، ورغبة قوية لدى الجهاز الفني واللاعبين في مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، مستندين إلى خبرات المنتخب في مثل هذه المواعيد الكبرى، وحالة التركيز التي تسود المعسكر خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة مصر والسنغال 

تقام مباراة مصر والسنغال مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً

تقام مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال اليوم في المغرب علي ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، وفق المواعيد التالية:

موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتوقيت القاهرة الساعة 7 مساءً.
ميعاد مباراة المنتخب المصري والسنغالي في السعودية الساعة 8 مساءً.
 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل قناة بي إن سبورت ماكس 1 نقل مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مع استديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين، بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية HD.

تشكيل منتخب مصر 

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني تشكيل الفراعنة الكبار لمواجهة السنغال فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطني على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.


 

مصر والسنغال ماتش مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال

