سونج: منتخب مصر الأقل في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ويلعب بأسلوب الديزل

أدلى أليكساندر سونج، لاعب منتخب الكاميرون السابق، بتصريحات مثيرة بشأن أداء منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، قبل انطلاق منافسات الدور نصف النهائي.

وقال سونج، إن منتخب مصر يُعد الأقل مستوى من وجهة نظره بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، مشيرًا إلى أن طريقة لعب الفراعنة تعتمد على أسلوب خاص وصفه بـ «الديزل».

وأوضح لاعب الكاميرون السابق أن المنتخب المصري يظهر وكأنه هادئ أو غير نشط خلال فترات من المباراة، قبل أن يفاجئ منافسيه بتسجيل الأهداف في لحظات حاسمة، ثم يعود مجددًا إلى الهدوء.

وأضاف أن قوة منتخب مصر الحقيقية تكمن في الجودة العالية للثنائي الهجومي المحترف في الدوري الإنجليزي، والذي يصنع الفارق في الأوقات الصعبة، ويمنح الفريق القدرة على حسم المباريات رغم الأداء المتحفظ أحيانًا.

وتأتي تصريحات سونج في ظل ترقب جماهيري كبير لمواجهات نصف النهائي، وسط آمال مصرية بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.