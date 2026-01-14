صراع مشتعل على صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولات الحاسمة

لا يزال سباق الهدافين في بطولة كأس أمم أفريقيا مشتعلًا، مع اشتداد المنافسة بين أبرز نجوم القارة قبل الجولات الحاسمة من المسابقة.

ويتصدر المغربي براهيم دياز قائمة الهدافين حتى الآن برصيد 5 أهداف، بعدما قدم مستويات قوية مع منتخب بلاده.

ويلاحقه الثنائي محمد صلاح نجم منتخب مصر، وفيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا، برصيد 4 أهداف لكل منهما، ليبقيا على حظوظهما قائمة بقوة في صراع الحذاء الذهبي.

فيما يأتي النيجيري أديمولا لوكمان في المركز الرابع برصيد 3 أهداف، مواصلًا حضوره المؤثر مع منتخب بلاده.

ومن المنتظر أن يشهد ما تبقى من مباريات البطولة صراعًا محتدمًا على لقب الهداف، في ظل تقارب الأرقام وتألق أكثر من نجم في المنافسة.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا حتى الآن:

1. براهيم دياز (المغرب) – 5 أهداف

2. محمد صلاح (مصر) – 4 أهداف

3. فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 4 أهداف

4. أديمولا لوكمان (نيجيريا) – 3 أهداف

ويستمر الصراع مفتوحًا على صدارة الهدافين مع اقتراب الأدوار الحاسمة من البطولة.